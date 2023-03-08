В Пермском крае завершили поиски 15-летнего подростка

Поиски подростка.
Фото: архив "КП"
Поиск 15-летнего подростка начался на следующий день после его пропажи. Как сообщил на своей странице во ВКонтакте поисковый отряд «Регион59», он 6 марта в 19:00 ушел из дома на ул. Юбилейной в Березниках и бесследно исчез.
Сегодня, 8 марта, стало известно о завершении поисков подростка. Он был найден живым. Как сообщил «КП-Пермь» знакомый с ситуацией источник, его нашли в поселке Яйва, что в трех десятках километров от Березников. Сейчас полиция выясняют, почему мальчик сбежал из дома.
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