В Пермском крае пропал 15-летний подросток

Фото: поисковый отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 15-летнего Алексея Ишимова. Сообщается, что 6 марта в 19.00 подросток ушел из дома по улице Юбилейной в Березниках и бесследно исчез.

Приметы

Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, светло-русые волосы. Был одет в красную куртку, разноцветную шапку, белый шарф, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Фото: поисковый отряд "Регион 59"

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Алексея, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтtры; 8-963-014-14-13 - инфорг Екатерина.

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