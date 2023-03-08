В парках Перми 8 марта женщинам будут дарить цветы

Фото: ПермьПарк / ВКонтакте

В День 8 Марта парки Перми будут дарить цветы всем женщинам цветы. Объединение «ПермьПарк» всех женщин города приглашает встретить любимый весенний праздник в Парках «Счастье есть» и им. Чехова, в Саду им. Миндовского.

В городских парках Перми 8 марта 2023 года пройдут мини-фотосессии «Весна тебе к лицу» в компании театра «Custodes». Каждая гостья праздника получит тюльпан и сможет сфотографироваться с мимом!

Парк «Счастье есть» ждет у себя прекрасных дам с 12:00 до 13:00, Парк им. Чехова - с 14:00 до 15:00, Сад им. Миндовского - с 16:00 до 17:00.

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