С Днем 8 Марта! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

Этот праздник – еще один замечательный повод выразить вам искренние слова благодарности и восхищения. Вы наполняете жизнь смыслом, надеждой и гармонией. Ваша любовь, мудрость и терпение помогают нам достигать успехов и совершать смелые поступки.

В Пермском крае живут красивые, целеустремленные и талантливые женщины, которые вносят огромный вклад в развитие региона, реализуются в профессии, общественной деятельности, семье и материнстве.

Отдельно хочется отметить тех, кто сегодня ждет близких из зоны СВО, сам находится на передовой, оказывает гуманитарную помощь, обеспечивает обороноспособность нашей страны. Спасибо вам за труд, смелость, чуткость и неравнодушие. Мужчинам Пермского края как никогда важна ваша поддержка и вера в наши возможности.

Пусть в вашей жизни будет больше счастья и радости, цветов и улыбок, красоты и внимания!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и весеннего настроения!

Губернатор Пермского края Д.Н. Махонин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как отметят 8 марта 2023 года в Перми: собрали самые интересные мероприятия

Узнали, куда сходить на 8 марта в Перми в 2023 году, как провести праздничный нерабочий день (Подробнее…)