В Перми в 2024 году начнется ремонт Красавинского моста

Фото: Google Карты/Роман Марков

Ремонт Красавинского моста в Перми запланирован на 2024-2025 годы. Об этом в соцсетях сообщил представитель Министерства транспорта Пермского края со ссылкой на данные ФКУ Упрдор «Прикамье».

По информации Минтранса, сейчас проект ремонта мостового перехода находится на доработке. После этого ему нужно будет пройти согласование.

Красавинский мост был открыт в 2005 году. Его длина составляет 1,7 км. Это самый длинный мост в Пермском крае. В России по протяженности он на 27 месте.

Ранее мы рассказывали, что третий мост через Каму планируют начать строить в этом году, а открыть по нему движение — в 2027.

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