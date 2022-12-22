Власти Прикамья показали, как будут выглядеть развязки у третьего моста через Каму

Фото: Архив "КП"

В Министерстве транспорта Пермского края показали, какими будут развязки на подходах к будущему мосту через Каму. Об этом сообщил Business class.

На заседании регионального правительства глава Минтрнса Сергей Вешняков продемонстрировал визуализацию транспортных развязок. Со стороны улицы Окулова развязка будет в форме «восьмерки», на улице Докучаева — круговая, а на улице Спешилова организуют движение по многополосной дороге.

Кроме того, развязки будут двухуровневыми. Это поможет равномерно распределить транспортные потоки и повысить безопасность движения.

Фото: визуализация транспортных развязок

Напомним, что третий мост через Каму пройдет от площади Гайдара через улицу Окулова. На правом берегу его развязка соединится с улицами Спешилова, Якутской и Докучаева, что снизит загруженность Коммунального моста.

Завершить проектирование моста намерены в 2023 году. Тогда же планируется начать строительство. Движение по новому мосту может открыться в 2027 году. Стоимость объекта оценивается в 43,6 млрд рублей.

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