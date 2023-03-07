Суд отказал отменять обеспечительные меры по делу нового онкоцентра в Перми

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Пермского края не стал отменять обеспечительные меры по делу онкологического центра, который планируется построить в Камской долине по улице Маршала Жукова, 46.

Дело касается законности концессионного соглашения на строительство онкоцентра, которое в июне прошлого года заключили минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований». Прокуратура потребовала признать его недействительным. Оно приостановлено, и сейчас на участке строительства не ведутся никакие работы. В качестве третьего лица к участию в споре привлечено региональное УФАС. Рассмотрение дела продолжится 13 марта.

Напомним, что в семиэтажном медучреждении планировалось разместить хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 коек, а также радиологический стационар.

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