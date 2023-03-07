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НовостиОбщество7 марта 2023 3:53

Первым замминистра строительства Пермского края назначили Михаила Сарвилина

Он уже приступил к своим обязанностям
Лела Минадзе
Фото: Минстрой Пермского края

Фото: Минстрой Пермского края

Должность первого заместителя министра строительства Пермского края с 6 марта занял Михаил Сарвилин. Об этом сообщили в минстрое.

Михаил Сарвилин будет курировать реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» и достройку микрорайона Любимов в Березниках.

С 2013 года и до недавнего момента Михаил Сарвилин работал в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Там он занимался вопросами капстроительства и ремонта объектов.

Ранее мы рассказывали, что с февраля бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин стал руководителем краевого управления капитального строительства.

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