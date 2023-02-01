Топ-менеджер «Лукойла» Антон Плаксин возглавил управление капстроительства Прикамья

Антон Плаксин. Фото: t.me/minstroy_perm.

Краевое управление капитального строительства возглавил экс-заместитель директора ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин. Как сообщили в телеграм-канале минстроя Пермского края, 1 февраля нового руководителя представили коллективу. Ключевыми приоритетами работы в новой должности будет исполнение адресной инвестиционной программы и строительство соцобъектов в Пермском крае.

Напомним, с августа 2021 года исполняющим обязанности гендиректора регионального УКСа был Александр Лозовский.

Что касается Антона Плаксина, то он управленец опытный: с 2002 года работал в компании ЗАО «Лукойл-Пермь»; в 2006-2008 годах занимался жилищным строительством в ГК «Ренова» в Перми и Пермском крае; с 2009 перешел в «Кама-Ойл» - дочернее предприятие «Лукойл-Пермь»; с 2015 по 2022 годы занимал пост заместителя гендиректора по капстроительству «Лукойл-Пермь».

Имеет высшее образование - в 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство.

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