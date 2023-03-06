«Азот» направил 100 млн рублей на благотворительность в 2022 году

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» направил на финансирование благотворительных и социальных программ 100 млн рублей в 2022 году. За последние три года общая сумма составила 285 млн рублей.

Ежегодно филиал «Азот» осуществляет меры социальной поддержки ветеранской организации, в которой состоят более 2 тыс. человек. В 2022 году было выделено около 16 млн рублей на выплаты ежеквартальной материальной помощи, помощь в оказании медицинских услуг, культурно-массовых и спортивных мероприятий и других.

Филиал «Азот» традиционно поддерживает культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), который посещают не только сотрудники предприятия, но и жители города. КСЦ объединяет три важных социальных объекта города Березники: Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу. На объектах КСЦ «Азот» в рамках программы «Уралхим» — детям» осуществляется поддержка одаренных детей, развитие детского спорта, организация различных мероприятий. У детей сотрудников филиала есть возможность бесплатно посещать детские творческие коллективы в ДК им. Ленина, спортивные секции в Доме спорта «Азот». Выделяются средства для участия в конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

В филиале «Азот» ежегодно проводится комплексная спартакиада среди сотрудников подразделений по 18 видам спорта. Сборные команды завода по разным видам спорта принимают участие в Спартакиаде работников химических предприятий Пермского края, в Пермском международном марафоне, в Спартакиаде трудящихся Пермского края, в городских соревнованиях. В 2022 году сборная команда филиала впервые приняла участие в Московских играх Ассоциации корпоративного спорта.

На «Азоте» осуществляет деятельность Совет активной молодежи «Лига лидеров», одно из ключевых направлений которого — волонтерство, оказание помощи заводскому Совету ветеранов и пожилым людям. По инициативе Совета был реализован «Акселератор молодежных проектов «Команда.59», выигравший президентский грант. Проект позволил объединить учащуюся и работающую молодежь в создании социально-значимых проектов и последующей их реализации на территории города Березники.

«Азот» на регулярной основе взаимодействует с Березниковским политехническим техникумом (БПТ), березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Соликамским горно-химическим техникумом, Томским политехническим университетом и другими учебными заведениями, оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, назначает студентам именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «Азот» уже много лет поддерживает федерацию плавания в Пермском крае. В 2022 году на высоком уровне проведены пять краевых стартов и Всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летнего юбилея Перми. Пловцы Пермского края завоевали на окружных, российских и международных стартах 43 медали.

В конце декабря 2021 года филиал «Азот» подписал Меморандум о сотрудничестве с администрацией города Березники Пермского края. В его рамках реализованы проекты в сфере образования, культуры и спорта при финансовой поддержке предприятия