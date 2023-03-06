Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Футболисты ФК «Амкар Пермь» завершили второй сбор подготовки к весенней части Второй лиги сезона 2022-2023 годов. Он проходил на тренировочных базах стадиона «Звезда» и манежа «Пермь Великая».

В рамках второго тренировочного сбора в Перми «Амкар» провел несколько контрольных матчей. В первом из них пермяки победили «Зенит-Ижевск» со счетом 2:0. Затем град мячей пермяки «отвесили» своим землякам из любительской команды «Амкар ФМЛ» - 8:0 (3:0). Соперника пришлось искать в экстренном порядке из-за отказа участия в контрольном матче «Уральца ТС» из Нижнего Тагила.

В последнем матче второго сбора «красно-черные» на поле манежа «Пермь Великая» экзаменовали «Ильпар» из Ильинского и вновь добились разгромного результата в свою пользу – 10:0 (4:0). В составе «красно-черных» отличились: Козлов (3 мяча), Бородовицын (2), Ситников, Тюкалов, Уридия, Зуев и Симонов.

По словам главного тренера «Амкара» Рустема Хузина, за время прошедших сборов удалось добиться большего взаимопонимания на поле между футболистами, весь запланированный объем работы был выполнен, самое главное – обошлось без травм.

Впереди футболистов «Амкара» ждет 18-дневный заключительный тренировочный сбор в Краснодарском крае на спортивной базе «Лоо-Арена» с 7 по 26 марта.

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