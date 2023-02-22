Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Пермский «Амкар» второй тренировочный сбор начал с победы в контрольном матче над ФК «Зенит-Ижевск» со счетом 2:0 (2:0). Матч состоялся 21 февраля на искусственном газоне манежа «Пермь Великая». В составе пермяков отличились Подбельцев и Абдрашитов (с пенальти).

Этот матч «красно-черные» провели двумя составами, Замалиев и Пьянченко провели на поле по 70 минут игрового времени. Во втором тайме удачно подключился к игре 16-летний Арсений Чернышов, его действия в этом матче удостоились похвалы со стороны тренерского штаба. При непосредственном участии юного футболиста были забиты оба мяча.

В послематчевом комментарии главный тренер ФК «Амкар Пермь» Рустем Хузин отметил достаточно хороший игровой уровень команд для этого периода подготовки к продолжению сезона в чемпионате Второй лиге.

«Парни стараются, постепенно набирают форму. Порадовали своей игрой наши новобранцы. Особенно хочу отметить Козлова, который сегодня выиграл множество единоборств, был у него момент и забить мяч. Отрадно, что эти ребята находят общий язык с коллективом», - говорит Рустем Хузин.

Следующий контрольный матч «Амкар Пермь» проведет 27 февраля против «Уральца-ТС» из Нижнего Тагила.

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