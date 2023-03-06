Бывший первый замглавы минстроя Прикамья перешел на работу в администрацию Березников

Фото: Telegram-канал Алексея Казаченко

Бывший первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев трудоустроился в администрацию Березников. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Березников Алексей Казаченко.

Александр Пономарев занял должность первого заместителя главы администрации города. К работе он приступил с 6 марта. Будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства и капитального строительства.

Напомним, что главой Березников Алексей Казаченко стал недавно — в середине февраля этого года. До этого он был главой ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» и замминистра здравоохранения региона.

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