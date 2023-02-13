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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:22

Главой Березников стал Алексей Казаченко

Решение было принято 13 февраля
Лела Минадзе
Фото: medvestnik.ru

Фото: medvestnik.ru

Главой администрации города Березники назначен Алексей Казаченко. Депутаты Березниковской Думы избрали его тайным голосованием, сообщает Telegram-канал «На местах».

За Алексей Казаченко проголосовали 24 депутата гордумы из 25 присутствовавших. Один голос получил Алексей Пегушин — старший тренер БК «Калий Баскет», а в недавнем прошлом игрок баскетбольного клуба «Урал-Грейт».

Алексей Казаченко с 2019 года был главой ГКУ Пермского края «Центр организации закупок». Ранее занимал должность замминистра здравоохранения региона.

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