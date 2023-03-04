В Пермском крае окончены поиски 12-летнего мальчика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Найден, жив! - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшем 12-летнеми школьнике.

Напомним, мальчик пропал вечером 3 марта. Он вышел из дома по улице Железнодорожной в Лысьве и бесследно исчез. На следующее утро волонтеры опубликовали ориентировку - начались поиски. И уже днем волонтеры сообщили радостную весть: мальчика нашли живым и здоровым. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, мальчик сам пришел домой. Раньше он уже сбегал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас с Валей похитили и продали, я сбежала, а она осталась, ищите ее...». Молодая студентка пермского колледжа загадочно пропала по дороге на учебу

Спустя 10 лет родителям Валентины Шкляевой передали странное письмо (Подробнее...)