Летом 2023 года появится настоящая банкнота с видами Екатеринбурга

Сувенирная банкнота к юбилею Перми. Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

О появлении новых банкнот Банка России номиналом в 1000 и 5000 рублей было объявлено еще в середине прошлого года. Тогда эксперты эксперты рассмотрели десятки вариантов дизайна. Свой выбор они остановили на Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Предполагается, что виды Нижнего Новгорода появятся на банкноте в 1000 рублей, Екатеринбурга – 5000 рублей. Что конкретно будет изображено пока не уточняется. Банкноты Банка России будут износоустойчивыми и обладать усиленным защитным комплексом.

«На банкноте с Екатеринбургом могут появиться - дом Севастьянова, Уральский хребет, плотина пруда на реке Исеть, панорамный вид города, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятники конструктивизма», - сообщает газета «Ведомости».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Перми приступили к выпуску около 10 тыс. сувенирных банкнот номиналом 300 рублей. К 300-летнему юбилею города их напечатает пермская фабрика «Гознак».

С сувенирными банкнотами Перми вышел небольшой казус: в соцсетях было высказано мнение, что изображенное на них колесо обозрения своей конструкцией напоминает своего «собрата» из Екатеринбурга.

Кроме кольца обозрения на сувенирной банкноте Перми можно увидеть набережную Камы, Кафедральный собор, Дом Мешкова, элементы пермского звериного стиля и другие значимые в истории города символы.

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