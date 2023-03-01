В Перми прокуратура взяла на контроль расселение аварийного дома на Куйбышева

Фото: 2ГИС

В Перми прокуратура взялась за аварийную «сталинку» по улице Куйбышева, 143. Ведомство держит на на контроле ситуацию с расселением жителей.

Напомним, что в отношении этого дома введен режим ЧС. Там выявлены множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки. Дефекты снижают несущую способность здания. Его износ сейчас составляет 88%.

В связи с ситуацией, сложившейся с аварийным домом, прошло внеплановое заседание городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие прокурор Перми Егор Шмырин и прокурор Свердловского района Александр Гисс. В результате приняты дополнительные неотложные меры, направленные на соблюдение прав граждан и обеспечение сохранности их имущества при расселении.

Дом был построен в 1957 году. В 2019 его признали аварийным. Жильцы дома были не согласны с этим решением, и инициировали судебные разбирательства. Они пытались добиться того, чтобы дом отремонтировали. В итоге аварийное здание не вошло в действующие программы расселения.

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