В Перми из-за угрозы обрушения жилого дома ввели режим ЧС

Фото: 2gis

В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 143. Осенью прошлого года строительная лаборатория «Квадр» провела мониторинг «сталинки» и выявла дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки, снижение несущей способности здания, его износ составляет 88%. Кроме того, из-за незаконно установленого оконного проема нагрузка вышележащих конструкций стала распределяться неравномерно.

- В связи с аварийным состоянием дома был введен режим повышенной готовности. Жителей левого и правого крыла дома начали переселять в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжала функционировать, жители временно оставались в ней, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В феврале 2023 года после очередного осмотра дома эксперты пришли к выводу, что подвальные перекрытия находятся в аварийном состоянии: разрушен защитный слой бетона, началась коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 1 марта в отношении дома вводится режим чрезвычайной ситуации. Так как здание может внезапно разрушиться. Жителей дома сначала планируется разместить в пункте сбора в ДК имени Калинина, а затем им предложат помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения. Всего расселят 359 человек.

Дом на Куйбышева, 143 построили в 1957 году. В 2019 его признали аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением, и инициировали судебные разбирательства, которые шли до 2021 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошел.

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