Фото: Дягилевский фестиваль / diaghilevfest.ru

Официальный сайт Дягилевского фестиваля 2023 опубликовал предварительную программу. В Пермь приедут хор и оркестр musicaeterna под руководством Теодора Курентзиса.

В предварительной программе Дягилевского фестиваля 2023 в Перми значатся произведения Петра Чайковского - фантастическая фантазия «Франческа да Римини» (12+) Данте и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Шекспира. Ее исполнит в день открытия фестиваля оркестр musicaeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Гостей Дягилевского фестиваля 2023 в Перми ждет премьера произведений Игоря Стравинского - неоклассической Симфонии псалмов и мелодрамы «Персефона» для оратора, солистов, хора, танцоров и оркестра на либретто Андре Жида. (18+)

Дягилевский фестиваль откроется 22 июня 2023 года произведениями Чайковского, а завершится 1 и 2 июля – Стравинского. Концерты пройдут на сцене ДК им. Солдатова в Перми. Начало в 20:00.

Дягилевский фестиваль 2023 состоится в рамках празднования 300-летия Перми.

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