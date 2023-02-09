Nordwind Airlines весной запускает прямые рейсы из Перми в Махачкалу

Фото: сайт авиакомпании Nordwind Airlines

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы по маршруту Пермь — Махачкала, Республика Дагестан. Информация об этом размещена на сайте перевозчика.

Первый перелет ожидается 29 апреля. Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по средам и субботам. Предоставят самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров. Цена билетов начинается от 2,5 тысяч рублей в одну сторону. Время в пути составит 3 часа.

Кроме того, с 23 марта Nordwind Airlines увеличивает частоту рейсов во Владикавказ до двух раз в неделю.

Ранее мы рассказывали, что Nordwind Airlines будет выполнять прямые перелеты из Перми в Минск. Они запланированы дважды в неделю с апреля по октябрь.

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