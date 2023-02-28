В Перми по телевидению прозвучали сообщения о воздушной тревоге

На экране телевизора появилось вот такое сообщение. Фото: Александр Лесников.

В Перми около 11.30 вещание детского федерального телеканала прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге.

- Я был дома с детьми, работал телевизор, ребята смотрели мультики, - рассказывает Александр Лесиков. – Неожиданно мультфильм прервался, на экране появилось сообщение: «Все немедленно в укрытие». Это сопровождалось очень громкой сиреной. Дети испугались и заплакали.

По словам Александра, длилась эта хакерская атака около двух минут, а потом вещание полностью прекратилось.

- Я конечно, понимал, что это все это неправда, панике не поддавался, - говорит пермяк.

Действительно, поддаваться панике не стоит, в МЧС России уже подтвердили, что сообщения о тревоге, появившиеся на федеральных телеканалах – это ложная информация.

- В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, - сообщили в МЧС. – Эта информация не соответствует действительности.

Напомним, 22 февраля тревожные звонки от жителей нескольких муниципалитетов Пермского края стали поступать в региональное. Граждане сообщали, что услышали во время прослушивания радио сообщения о воздушной тревоге. Это также оказалось фейком.

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