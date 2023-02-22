В Пермском крае в эфир радио вклинились фейковые сообщения о воздушной тревоге

Сообщения о тревоге - фейк. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тревожные звонки от жителей нескольких муниципалитетов Пермского края стали поступать в региональное МЧС 22 февраля. Граждане сообщали, что услышали во время прослушивания радио сообщения о якобы воздушной тревоге.

Это хакерская атака и фейк, об этом сообщили в МЧС по Пермскому краю и в Министерстве территориальной безопасности.

- На территории Кунгурского муниципального округа, Чайковского и Лысьвенского городского округов от граждан поступали сообщения о том, что по радио поступали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов, - рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья. - Оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовано взаимодействие со службами Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится проверка.

Поводов для беспокойства нет.

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