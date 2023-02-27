В Прикамье в ночь на 27 февраля прошел самый сильный снегопад за два месяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ подвели итоги снегопада, который прошел в Пермском крае в ночь на 27 февраля. Он был самым сильным за последние два месяца.

За 12 часов больше всего осадков выпало в Бисере — 11 мм, а также в Чайковском, Губахе и Чердыни — 10 мм. Теперь сугробы там достигли 76 сантиметров. В Перми за те же 12 часов выпало 4 мм осадков. Высота сугробов в краевой столице — 58 сантиметров.

Избыток осадков в Прикамье ожидается на протяжении всей недели. Снегопады придут вместе с сильным ветром и похолоданием.

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