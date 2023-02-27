В Пермском крае на неделе ожидаются снегопады и похолодание до -20 градусов

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На предстоящей неделе в Прикамье будет облачно, снежно и ветрено. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Первая половина недели будет теплой, а затем придет похолодание.

В понедельник, 27 февраля, будут снегопад и метель, а по югу края — снег с дождем. В течение дня может потеплеть до +2 градусов. Порывы ветра достигнут 15 м/с. Во вторник температура плюсовой уже не будет. Ночью -9…-4 градуса, а днем -8…-3. Снег и ветер сохранятся.

В среду, 1 марта, погода существенно не изменится, а с четверга начнется ощутимое похолодание. Температура воздуха ночью -14…-9 градусов, днем -11…-6. Ожидаются снег и порывы ветра до 12 м/с. В пятницу, 3 марта, осадки продолжатся. Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов, днем -11…-6.

По предварительным прогнозам, в выходные продолжится похолодание. Осадки сохранятся, но будут менее интенсивными.

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