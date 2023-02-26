В Пермском крае на неделе снега может выпасть больше 200% от нормы

Зима на неделе обещает компенсировать долгое отсутствие осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшую неделю ожидается выпадение большого количества осадков. Об этом сообщают специалисты Пермского университета в телеграм-канале «Опасные природные явления».

Синоптики говорят, что завершается период сильного дефицита осадков. Со второй декады января выпало всего 25-40% осадков от нормы.

- В ближайшую неделю в Прикамье погоду будут определять циклоны, снега будет много, - говорят синоптики. - За 7 дней снега выпадет свыше 200% от нормы.

К вечеру 26 февраля ожидается усиление ветра в теплом секторе циклона, в Перми и на юге края потеплеет до 0…+1°, в течение дня возможен небольшой снег.

А в ночь на понедельник ожидается прохождение холодного фронта и сильный снегопад. Выпадет 5-8 мм осадков, больше всего предварительно на юге края. Там же ожидается усиление ветра до 18 м/с с метелью. Температура воздуха 0…-3°.

- Таких сильных снегопадов не было почти два месяца, со 2 января, - констатируют специалисты.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

Синоптики надеются на раннюю весну в Пермском крае

Чем запомнится жителям Приволжья нынешняя зима (Подробнее...)