Охрана новых причалов речного вокзала Перми подорожала до 28 млн рублей

Фото: правительство Пермского края

В этом году затраты на охрану пассажирских причалов речного вокзала Перми увеличат на 14,8 млн рублей. Изменения зафиксированы в Законе о бюджете Пермского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

На охрану причалов уже было заложено 13,2 млн рублей. Теперь сумма выросла до 28 млн рублей. Дополнительные 4,5 млн нужны на оплату услуг ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ», которое ответственно за охрану. Еще 10,3 млн потребовались на работу мобильного пункта управления обеспечением транспортной безопасности.

Напомним, что в конце декабря прошлого года завершилась реконструкция набережной Камы у здания Речного вокзала. Сделано это к 300-летию Перми. Обновили причалы и променадную часть. Их сделали удобнее и безопаснее.

Теперь на обновленной набережной появились подъемники, пандусы и тактильная плитка для маломобильных граждан, камеры для подзарядки электрических катеров и амфитеатры для отдыха. Также там усилили систему охраны.

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