В Перми завершилась реконструкция набережной в районе Речного вокзала

Фото: правительство Пермского края

Завершена реконструкция набережной Камы у здания Речного вокзала в Перми. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы выполнили в рамках комплексной модернизации левого берега, входящей в список приоритетных проектов к 300-летию города.

Сначала было выполнено берегоукрепление и восстановление лестничных сходов. Причал сделали более удобным для маломобильных граждан. Там появились электрические подъемники, пандусы и тактильная плитка.

На набережной установили электрические камеры для подведения электроэнергии высокой мощности. Это нужно для подзарядки электрических катеров. Вернулось знаменитое «Счастье не за горами». Также появились амфитеатры, удобные для отдыха посетителей набережной.

Фото: правительство Пермского края

Здания КПП поставили для безопасной посадки на теплоходы. В них установлены аудио- и видеонаблюдение, а также датчики радиационного контроля. Они исключают пронос опасных предметов.

«Продолжим создавать современную инфраструктуру на воде. Это часть нашей работы по развитию речного судоходства в регионе, водных пассажирских и туристических маршрутов. Каждый год к нам заходит все больше судов, а в следующем году Пермь станет отправной точкой для трех крупных круизных маршрутов», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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