Из Пермского университета уволились два проректора

В ПГНИУ вновь произошли кадровые перестановки в руководящем составе. Фото: t.me/permuniversity
В ПГНИУ вновь произошли кадровые перестановки в руководящем составе. Об этом сообщает издание «Коммерсант». На этот раз должности покинули Павел Блусь и Яна Дорофеева - проректоры по общим вопросам и связям с государственными органами. Сообщается, что уволились они по соглашению сторон.
Напомним, что с 1 февраля ПГНИУ возглавил бывший начальник управления кадровой политики Игорь Германов, сменив профессора Дмитрия Красильникова.
Кроме этого вуз покинула проректора по молодежной политике Елена Малкова.
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