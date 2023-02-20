Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте
Футболисты ФК «Амкар Пермь» 18 февраля приступили ко второму учебно-тренировочному сбору в рамках подготовки к продолжению сезона Второй лиги.
Во время сборов «красно-черные» проведут три контрольных матча: 21 февраля соперником станет «Зенит-Ижевск», 27 февраля - «Уралец ТС» (Нижний Тагил), 3 марта – «Ильпар» (Ильинский). Как сообщили в пресс-службе «Амкара», по договоренности сторон встречи вновь пройдут без зрителей и трансляции. Все матчи состоятся в манеже «Пермь Великая». (0+)
Напомним, на первом сборе «Амкар» в Екатеринбурге проиграл «Уралу-2» со счетом 0:2. В Перми «красно-черные» сначала обыграли «Уралец ТС» - 2:1, а затем разошлись миром с «Ильпаром» - 1:1.
Второй сбор «Амкар Пермь» завершит 3 марта.
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