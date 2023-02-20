Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Футболисты ФК «Амкар Пермь» 18 февраля приступили ко второму учебно-тренировочному сбору в рамках подготовки к продолжению сезона Второй лиги.

Во время сборов «красно-черные» проведут три контрольных матча: 21 февраля соперником станет «Зенит-Ижевск», 27 февраля - «Уралец ТС» (Нижний Тагил), 3 марта – «Ильпар» (Ильинский). Как сообщили в пресс-службе «Амкара», по договоренности сторон встречи вновь пройдут без зрителей и трансляции. Все матчи состоятся в манеже «Пермь Великая». (0+)

Напомним, на первом сборе «Амкар» в Екатеринбурге проиграл «Уралу-2» со счетом 0:2. В Перми «красно-черные» сначала обыграли «Уралец ТС» - 2:1, а затем разошлись миром с «Ильпаром» - 1:1.

Второй сбор «Амкар Пермь» завершит 3 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермский «Амкар» завершил первый тренировочный сбор

Второй этап подготовки к весенней части чемпионата Второй лиги вновь пройдет в Перми (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru