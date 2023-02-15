Пермский «Амкар» завершил первый тренировочный сбор

Фото: Телеграм-канал ФК «Амкар Пермь»
Футболисты пермского «Амкара» завершили программу первого учебно-тренировочного сбора, который является подготовкой к весенней части чемпионата Второй лиги сезона 2022-2023 годов.
Свои сборы «красно-черные» провели в родных стенах: на спортивной базе стадиона «Звезда» и в манеже «Пермь Великая».
«Первый сбор завершили без травм, продуктивно. Ребята набирают свои игровые кондиции, физический объем. Сейчас они находятся под большими нагрузками. Командой доволен, все идет по плану», - дал краткий комментарий по итогам первых сборов главный тренер ФК «Амкар Пермь» Рустем Хузин.
В заключительном контрольном матче программы первого сбора «Амкар» сыграл вничью с «Ильпаром» из Ильинского – 1:1 (1:1). Гол в составе пермяков забил Уридия.
«Красно-черные» получили три дня отдыха перед вторым тренировочным сбором, который начнется 18 февраля и завершится в начале марта. Он вновь пройдет в Перми.
К подготовке в составе «Амкара» приступят два новичка: 22-летний полузащитник Максим Седов, ранее выступавший за воронежский «Факел», и 33-летний нападающий Андрей козлов, перешедший из волгоградского «Ротора».
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