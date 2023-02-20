Пермскую телебашню украсит праздничная подсветка к 23 февраля и 8 марта

Фото: РТРС в Пермском крае

В День защитника Отечества и Международный женский день пермская телебашня окрасится в праздничные огни. Об этом рассказали в Пермском радиотелецентре РТРС. Подсветку будет включена 23 февраля и 8 марта с 19:00 до 00:00.

Высота башни 275 метров. «В 2016 году к окончанию строительства она была впервые украшена огнями архитектурно-художественной подсветки. С тех пор в праздники световые шоу стали неотъемлемой частью городского ландшафта. К каждой особой дате разработан свой оригинальный сценарий», — отметил замдиректора Пермского КРТПЦ Михаил Капустин.

Напомним, что в год 300-летия Перми башню каждый день с 00:00 до 07:00 украшает подсветка «Времена года». Для каждого сезона выбран цвет: зимой — бирюзовый, весной – зеленый, летом – красный осенью – желтый.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65