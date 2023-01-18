Пермская телебашня окрасится в цвета времен года в честь 300-летия города

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В честь юбилея краевой столицы Пермская телебашня окрасится в цвета времен года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 300-летия Перми.

Акция посвящена не только юбилею города, но и 65-летию пермского филиала РТРС. Действовать она будет в течение всего года. Каждый будний день и непраздничный выходной на 275-метровой башне будет включаться подсветка.

Цвет телебашни определит время года: зима — бирюзовый, весна — зеленый, лето — красный, осень — желто-золотой. Ранее подсветку включали только по праздникам, в знаковые даты или в рамках общественно значимых акций.

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