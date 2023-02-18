В Пермском крае водитель Ford Transit погиб, врезавшись в автопоезд Scania

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Поздним вечером 17 февраля на территории Очерского округа произошло смертельное ДТП. По предварительной информации Госавтоинспекции Прикамья, в 22.40 на 384 километре автодороги «подъезд к г. Пермь от М7-Волга» 45-летний житель республики Татарстан за рулем Ford Transit не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автопоездом Scania с полуприцепом, которым управлял 25-летний молодой человек.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

- В результате автоаварии водитель автомобиля Ford Transit скончался на месте. По факту автоаварии сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

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