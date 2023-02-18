«Я не знаю, признавать себя виновным или нет»: В Перми начался суд над пенсионером МВД, насмерть сбившем трех человек на остановке

Подсудимый заявил, что написал покаянное письмо и отправил родственникам погибших и пострадавшей по 20 тысяч рублей с извинениями. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми начался суд над 70-летним водителем Nissan Qashqai Сергеем Ощепковым, который в сентябре прошлого года протаранил автобусную остановку и сбил четырех человек. Тогда от полученных травм на месте скончалась 82-летняя пенсионерка, через несколько дней в больнице умерла еще одна 85-летняя пострадавшая, а через месяц — 87-летняя. Тяжелые травмы получила 32-летняя Анна Аверина, она до сих пор восстанавливается и может передвигаться либо на костылях, либо на инвалидной коляске. Именно так молодая женщина и пришла на первое заседание в Свердловский районный суд.

Пострадавшая Анна Аверина со своим адвокатом. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Преступная неосторожность

Первым выступил гособвинитель. Он зачитал обстоятельства того дня, последствия, которые повлекли за собой действия Ощепкова, и обвинение, которое ему предъявлено. Ощепков нарушил пункт 2.7 ПДД, где указано, что водители не имеют права управлять транспортным средством, если находятся в состоянии утомления или болезни. Также Ощепков ехал с превышением скорости и допустил еще ряд нарушений. Его обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Государственный обвинитель Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«24 сентября 2022 года, около 9.55, Ощепков, находясь в болезненном состоянии, связанном с имеющимися у него заболеваниями, управляя автомобилем Nissan Qashqai, проявляя преступную неосторожность, в районе дома по улице Сибирской, 84а, допустил съезд с дороги управляемого им автомобиля на остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса», с последующим наездом на пешеходов. В результате действий Ощепкова трое пешеходов погибли, и еще один получил тяжелые травмы», - заявил прокурор.

Когда пострадавшая Анна слушала речь государственного обвинителя - не могла сдержать слез. Это неудивительно, ведь утро 24 сентября разделило ее жизнь на до и после. Неизвестно, сколько еще молодая женщина будет восстанавливаться и сможет ли полностью поправиться.

«Я не знаю, признавать себя виновным или нет. Я был без сознания»

После гособвинителя выступил сам Ощепков. Судья попросила его в свободном рассказе изложить обстоятельства того дня. Свою речь он начал с извинений родственникам погибших женщин и тяжело пострадавшей Анне.

- 23 и 24 сентября я чувствовал себя нормально, лекарства никакие не принимал. Когда я выезжал на улицу Белинского, повернул голову направо, - горел красный сигнал светофора, а когда повернул голову налево - потерял сознание. Очнулся я оттого, что мне ударила по лицу подушка безопасности. Из машины меня вытащил какой-то мужчина.

Сергей Ощепков со своим адвокатом. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

На вопрос судьи: признаете ли свою вину? Ощепков ответил: «Я не знаю, признавать себя виновным или нет. Я был без сознания».

Также Ощепков заявил, что в декабре написал Анне Авериной и родным погибших покаянное письмо и отправил всем по 20 тысяч рублей с извинениями. Сама Анна назвала это письмо насмешкой и пообещала предоставить его редакции.

Я несколько раз спросила: теряли ли вы сознание?

Врач скорой помощи Олеся Кузнецова, которая в тот день осматривала Ощепкова, вел он себя абсолютно спокойно, рассуждал адекватно, никакой раздражительности, дрожжи в голосе или тремора в руках не было.

- Я несколько раз спросила Ощепкова, терял ли он сознание. Он ответил, что в момент аварии сознание не терял, возможно, от удара подушек на несколько секунд отключился, но все остальное он помнил. Я спросила: почему на такой большой скорости ехали? Он ответил, что притормаживал. Еще я спросила: вы ведь видели, что рядом был столб, почему вы въехали в людей, а не в него? Он ответил: «Не знаю». Давление у него было в норме, единственное, была повышенная температура (37,8), и руки были все в крови, но, как пояснил сам Ощепков, кровь была не его, а пострадавших, которым он оказывал помощь.

Алкоголя не обнаружено

Одна из свидетельниц рассказала, что алкоголя в крови Ощепкова обнаружено не было. Медосвидетельствование проходило на ее глазах и прибор показал 0 промилле. Однако другой свидетель Денис Меркушев, на чей регистратор попал момент аварии, и который одним из первых оказался на месте ДТП уверен, что от водителя пахло алкоголем.

Свидетель Денис Меркушев Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- На месте аварии я оказался через несколько секунд, - говорит Меркушев. - Водитель Nissan бегал вокруг машины и рассматривал повреждения. К пострадавшим не подходил, внимания ни на кого не обращал. Из-за остановки раздавались стоны и крики зажатых пострадавших. Также на земле лежали оторванные ноги. Я и еще несколько человек подошли к задней части машины и начали ее оттаскивать. В этот момент водитель автомобиля сел за руль и включил заднюю скорость. Я подошел к водителю, вытащил его из-за руля и в это время почувствовал от него сильный запах алкоголя. Попросил водителя не вмешиваться, и позвонил в 112, дождался врачей и уехал по своим делам.

После этого в суде выступили эксперты и на этом заседание закончилось. Следующее назначено на март.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео момента ДТП в Перми, где автомобиль влетел в остановку с людьми

Водителю за рулем стало плохо (Подробнее...)