У половины проверенных в Перми мясных магазинов и предприятий обнаружены нарушения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году специалисты Управления Роспотребнадзора Прикамья проверили 50 субъектов и 54 объектов по производству и продаже мясных продуктов. Нарушения обязательных требований зафиксировали в 50% из числа обследованных предприятий.

- По показателям качества и санитарно-эпидемиологической безопасности исследовано 1435 проб мяса и мясных продуктов. На наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, исследовано 857 проб мясной продукции, патогенные микроорганизмы выявлены в 1,4% испытанных проб, в том числе сальмонеллы – в 0,8% образцах. Наличие токсичных элементов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов, антибиотиков, ГМО не обнаружено, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Основные нарушения: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки, несвоевременное проведение ремонтов, нарушение требований к содержанию производственных и складских помещений, допуск работников, не прошедших медосмотры.

После проверок было изъято 2,224 тонны небезопасного мяса, составлено 42 протокола об административных правонарушениях: 9 – на юридических лиц, 18 – индивидуальных предпринимателей, и 15 – должностных лиц. Наложено 18 штрафов на сумму 163,5 тысяч рублей, вынесено 20 предупреждений.

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