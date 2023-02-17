С 20 февраля в Перми изменится расписание автобусов № 40, 70 и 77

В Перми со следующей недели по новому расписанию будут ходить три автобусных маршрута. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми со следующей недели по новому расписанию будут ходить три автобусных маршрута. Изменения коснутся автобусов №40, №70 и №77. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

С 20 февраля автобусы маршрута №40 будут отправляться от Перми-II на несколько минут раньше – в 07:34 и 07:44 вместо 07:30 и 07:42. Это сделано для того, чтобы жителям удобнее было осуществлять пересадки между городскими автобусами и электропоездами.

Также для удобства пассажиров на маршруте №77 скорректировали время отправления от остановки «Станция Лодочная». Теперь автобусы будут отправляться на 4 минуты позже – в 22:23 вместо 22:19.

Кроме того, в утренние часы по будням сократят интервалы движения на маршруте №70. Пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения общественного транспорта в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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