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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:22

В зоне СВО пропали без вести 11 военных из Пермского края

Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека Игорь Сапко
Анна Маркова
В зоне специальной военной операции пропали без вести одиннадцать наших земляков.

В зоне специальной военной операции пропали без вести одиннадцать наших земляков.

Фото: Александр КОЦ

В зоне специальной военной операции пропали без вести одиннадцать наших земляков-военных, кроме этого четверо находятся в плену на Украине. Эту информацию «КП-Пермь» сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Также известно, что в недавнем обмене пленными 16 февраля прикамцев не было. Напомним, ранее был освобожден из украинского поена пермяк Даниил Калугин.

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