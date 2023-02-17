В зоне СВО пропали без вести 11 военных из Пермского края

В зоне специальной военной операции пропали без вести одиннадцать наших земляков.
Фото: Александр КОЦ
В зоне специальной военной операции пропали без вести одиннадцать наших земляков-военных, кроме этого четверо находятся в плену на Украине. Эту информацию «КП-Пермь» сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
Также известно, что в недавнем обмене пленными 16 февраля прикамцев не было. Напомним, ранее был освобожден из украинского поена пермяк Даниил Калугин.
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