Из украинского плена освобожден военнослужащий из Перми Даниил Калугин

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Стали известны имя и фамилия освобожденного из украинского плена пермского военнослужащего. Им оказался житель Перми.

- Даниил Калугин освобожден из украинского плена! - написано в телеграм-канале «КомиссарЪ», который ведет пермский журналист Василий Кучумов. - Пермяка задержали в начале сентября. С первых дней моя редакция включилась в ситуацию и всеми силами и средствами помогали семье вернуть сына домой.

Родителям Даниила пришлось многое пережить, пока тот находился в плену. Им много раз звонили с Украины «с мерзкими сообщениями и требованиями». Благо, все это уже в прошлом.

- Решающие действия по возвращению пленных пермяков оказывает губернатор. Некоторое время назад Дмитрий Махонин встретился с семьей Даниила Калугина. К сожалению, не могу раскрывать подробности, но поверьте на слово, Махонин в этих трудных историях ведет себя даже не как губернатор, а как настоящий мужик, с отеческой заботой к нашим пацанам напролом подключая все возможные свои контакты, - отметил Кучумов.

Через Крым Даниила доставят в столичный военный госпиталь, где он пройдет курс реабилитации. Лишь после этого боец вернется домой.

Мама парня, плача от счастья, просила журналиста передать губернатору большое родительское спасибо. Сам журналист от лица семьи Калугиных в том числе поблагодарил федерального уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, своих товарищей из Минобороны и всех остальных высокопоставленных чиновников, которых привлек Дмитрий Махонин.

Напомним, 23 ноября в результате обмена пленными в Россию вернулись 35 военнослужащих. Об этом сообщали Минобороны РФ и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru