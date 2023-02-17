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НовостиОбщество17 февраля 2023 4:11

В Перми для работников предприятий запустят ночные автобусы и трамваи

Они нужны тем, кто возвращается домой после вечерней смены
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми по просьбам работников предприятий, расположенных в районе улицы Куйбышева, будут запущены дополнительные ночные рейсы общественного транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.

С 1 марта изменения коснутся автобусов №50 и трамваев №5. Последнее отправление будет в 00:15. Как отметил мэр города Алексей Демкин, «многие предприятия, включая «оборонку», перешли на работу в несколько смен». Теперь тем, кто заканчивает работу поздно, будет удобно возвращаться домой.

Автобусы будут курсировать через остановку «Улица Яблочкова» в направлении Крохалевки, а трамваи — через остановку «Хладокомбинат» в сторону центра города.

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