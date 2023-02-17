В выходные в Пермском крае температура опустится до -27 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на выходных ожидается морозная погода. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Днем будет значительно теплее, чем ночью. Снег возможен лишь в южных районах края.

В субботу, 18 февраля, ночью температура воздуха составит -16…-21 градус, местами до -25, а днем -8…-13. Ветер восточный 1-6 м/с.

В воскресенье, 19 февраля, может быть холоднее — ночью до -27 градусов, а днем -14…-9.

Ранее мы рассказывали, что морозы задержатся в Пермском крае еще как минимум на неделю. За это время может похолодать до -30.

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