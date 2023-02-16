В Пермском крае похолодает до -30 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье придут мороз и солнце. Об этом рассказали синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Похолодание началось уже в ночь на 16 февраля, когда столбик термометра опустился до -14…-18 градусов. Холоднее всего было в Осе — до -22 градусов. Морозы задержатся в регионе минимум на неделю.

Благодаря солнечной погоде днем воздух будет существенно прогреваться — до -3…-8 градусов. Пик похолодания придется на 22 и 23 февраля. В эти дни в Перми температура может понизиться до -25 градусов, а в крае — до -30. Днем будет -11…-16.

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