В Перми запустят новый автобусный маршрут от Перми II до ЖК «Погода»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что осенью этого года планируется запуск нового автобусного маршрута. Он свяжет Пермь II с ЖК «Погода» в микрорайоне «Ива».
Автобусы большого класса пустят по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской и Луначарского. В час пик интервал между ними составит 8 минут.
Сейчас ЖК «Погода» с центром Перми связывает только маршрут №33. Он предполагает автобусы среднего класса вместимости.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65