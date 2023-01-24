В Перми запустят новый автобусный маршрут от Перми II до ЖК «Погода»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что осенью этого года планируется запуск нового автобусного маршрута. Он свяжет Пермь II с ЖК «Погода» в микрорайоне «Ива».

Автобусы большого класса пустят по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской и Луначарского. В час пик интервал между ними составит 8 минут.

Сейчас ЖК «Погода» с центром Перми связывает только маршрут №33. Он предполагает автобусы среднего класса вместимости.

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