В МВД заявили, что пермские полицейские пока не участвуют в спецоперации

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские из Прикамья не принимают участие в спецоперации на Украине. Об этом 16 февраля в ходе заседания Заксобрания сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов.

По его словам, «пока сводный отряд органов внутренних дел не принимает участие в СВО». Александр Щеглов также отметил, что неизвестно, будут ли пермские полицейские принимать участие в СВО в будущем.

Ранее мы рассказывали, что во всех муниципалитетах Пермского края откроются центры помощи участникам спецоперации и их семьям. В них будут оказывать все виды помощи.

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