В Пермском крае откроются 49 центров помощи участникам СВО и их семьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех муниципалитетах Пермского края появятся центры помощи участникам спецоперации и их семьям. Об этом глава региона Дмитрий Махонин сообщил на заседании краевого правительства.

Губернатор заявил, что подписал соответствующее распоряжение 7 февраля. До 10 февраля будут выбраны помещения, где разместят центры. Открыться они должны открыться к 17 февраля. В них будут оказывать все виды помощи.

Обещают, что для каждого обратившегося за помощью будут разрабатывать отдельные программы поддержки.

Ранее мы рассказывали, что пермские волонтеры ищут помощников, чтобы делать маскировочные сети для участников спецоперации.

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