В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла пассажирка ВАЗа

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Утром 16 февраля на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. В 500 метрах от трассы - на отвороте в сторону деревни Сухая Речка - столкнулись ВАЗ-2114 и УАЗ "буханка". От удара пожилая пассажирка ВАЗа, которая находилась на заднем сидении, скончалась на месте, еще одна пассажирка, которая находилась на переднем сидении, оказалась зажата. Спасателям пришлось извлекать ее с помощью гидравлического инструмента.

- Водитель ВАЗа, водитель и пассажиры "буханки" не пострадали. По предварительной информации, в аварии виноват водитель УАЗа, который выехал на встречную полосу, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией

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