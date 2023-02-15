«Мама в погребе. Мне очень жаль»: В частном доме в Перми нашли тела родственников

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейских и следователей у дома в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района 29 января ждали две женщины. Они были напуганы, рассказали, что потеряли свою младшую сестру 59 лет. Она несколько дней не выходила на связь с родственниками и не отвечала по телефону. В городской квартире младшей сестры не оказалось, поэтому женщины приехали в частный дом, где живет ее сын. Племянник затеял в доме ремонт, младшая сестра постоянно находилась у сына в Гарцах, помогала ему.

Но дом был закрыт, на стук никто не отвечал. Одна из женщин попросила своего сына залезть через окно. Сестры зашли в дом и обомлели. В комнате они увидели мертвым своего 35–летнего племянника. Но сестры нигде не было. Родственники позвонили на 02.

Следственно – оперативная группа осмотрела помещение. На столе в комнате лежала тетрадь, следователи прочитали: «Мама в погребе. Мне очень жаль».

Правоохранители открыли люк в полу и спустились в погреб, в небольшом подвальном помещении обнаружили замерзшее тело женщины. Эксперт установил, что смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела. Вероятно, женщину били руками, ногами, каким- то предметом, у погибшей травмирована голова. В последний раз женщину видела девушка – соседка 24 января.

Предположительно, сын не сразу после убийства матери покончил с собой. Какое – то время мужчина жил, а после решил уйти вслед за мамой.

Сестры оплакивают родного человека! О погибшей все, кто ее знал, отзываются только по доброму. Приветливая, неконфликтная, женщина была на пенсии, но работала уборщицей и все время помогала своему единственному сыночку. Он начал ремонт, а деньги вкладывала в это мероприятие мама. Да и ремонт помогала делать. Сын не работал, паразитировал, сидел на шее матери. И выпивал, а по пьяни, бывало, гонял женщину, руку поднимал на мать. Соседи слышали крики и однажды вызвали полицию. Но до суда дело не дошло. Возможно, мать не хотела привлекать единственного сына к уголовной ответственности, жалела его, как и большинство женщин.

Родственники поплакали и похоронили мать и сына рядом. Женщины рассказали, что их младшая сестра особо про своего взрослого ребенка не рассказывала, хвастаться нечем было. Но она, как любящая мать, помогала сыну – трутню.

Мария Свечникова, следователь СО по Мотовилихинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело возбуждено по статье убийство. Идет следствие, необходимо установить все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в ближайшее время судебные медики определяться с точной датой смерти матери и ее сына. Правоохранители опрашивают родственников, знакомых семьи, проведен обход микрорайона Гарцы».

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