С бывшим директором пермской школы №9 Зинаидой Лурье простятся в Норвегии

Фото: ИнфоНайн, онлайн газета школы №9
Ушла из жизни заслуженный директор физико-математической школы №9 Зинаида Сергеевна Лурье. Ей было 97 лет.
Церемония прощания состоится 15 февраля в 17:00. Похороны будут проходить в Осло, Норвегия. Там Зинаида Лурье проживала последние 4 года. Церемония будет проходить в режиме онлайн. Присоединиться к прямой трансляции можно по ссылке. Она пройдет в Zoom.
Директором пермской школы №9 им. А.С. Пушкина Зинаида Лурье была с 1960 по 1980 годы. Поле выхода на пенсию до 2000 года продолжала преподавать там русский язык и литературу.
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