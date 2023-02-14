Скончалась бывший директор пермской школы №9 Зинаида Лурье

Фото: Еврейский общинный центр Перми

В Перми на 98-м году жизни скончалась заслуженный директор физико-математической школы №9 Зинаида Сергеевна Лурье. Об этом сообщается на странице учебного заведения в соцсети ВКонтакте.

«Необыкновенное тепло души ее останется навсегда в наших сердцах. … Очень жаль, что с ней ушла целая эпоха любви, человеческой доброты и высокой духовной морали...», – написала в память о ней пермячка Анна Котова.

В послевоенные годы Зинаида Сергеевна работала учителем русского языка и литературы. Затем на протяжении 20 лет, с 1960 по 1980 годы, она была директором пермской школы №9 им. А.С. Пушкина. После выхода на пенсию до 2000 года Зинаида Лурье продолжала преподавать в родной школе.

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