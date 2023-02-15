В Перми нашли подрядчика, который перестроит старое здание у цирка в школу №146

Фото: 2ГИС

Мэрия Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию дома по улице Уральской, 110.

До конца этого года подрядчику предстоит разработать проект реконструкции. Полностью завершить работы планируется к концу 2025 года. Стоимость контракта составляет 645,6 млн рублей.

Дом был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Он начал рушиться в 2017 году, а аварийным его признали в 2019. Памятником архитектуры дом не является, но его посчитали ценным визуально. В связи с этим его решили снести, а затем воссоздать, то есть заново построить в том же виде.

При этом здание расположено на территории, которая является объектом культурного наследия — достопримечательное место «Городские горки». После реконструкции в нем разместится школа №146. В ней смогут учиться 400 детей — ученики 7-11 классов.

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