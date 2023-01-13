В Перми ищут подрядчика, который перестроит старое здание у цирка в школу №146

Фото: 2ГИС

Мэрия Перми ищет подрядчика для восстановления дома по улице Уральской, 110. Об этом сообщает Business class со ссылкой на данные с портала Госзакупок. После реконструкции в здании размесят школу №146.

Максимальная цена контракта составляет 645,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января. Итоги подведут 3 февраля. Подрядчику предстоит выполнить все работы до 30 ноября 2025 года.

В будущем здании школы смогут учиться 400 детей — ученики 7-11 классов. Ввести его в эксплуатацию намерены до 29 декабря 2025 года.

Дом все еще расселяют, хоть он и начал рушиться в 2017 году. Аварийным здание признали в 2019 году. Памятником архитектуры его не признали, но посчитали его ценным визуально.

Дом был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Его решено снести, а затем воссоздать, то есть заново построить в том же виде.

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